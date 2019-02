Pompieri derubati, la solidarietà del comitato Librino attivo

Lo afferma il comitato 'Librino attivo' che esprime "solidarieta'" ai pompieri per "il vile attacco e il furto subito durante le complicate operazioni di soccorso, che sono comunque andate avanti grazie alla professionalita' e al senso del dovere degli operatori impegnati in questa ennesima prova di coraggio". "Ennesima perche' - si legge ancora nella nota del comitato - in pochi mesi si e' trattato del terzo grande incendio in un appartamento del quartiere, a cui si aggiungono le decine di interventi di minore entita' settimanali, che spesso risultano fondamentali in contesti abitativi nei quali manca anche la minima manutenzione. Noi, abitanti del quartiere e componenti del Comitato Librino Attivo - conclude la nota -ci facciamo quindi portavoce di quella grande parte di librinesi che nutre profondo rispetto e gratitudine per chi ogni giorno, e senza retorica, salva vite". (ANSA).