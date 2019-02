Lo rende noto il sindacato Fials rivelando che "soltanto l'intervento di un operatore sociosanitario, che ha messo in fuga gli animali inseguendoli con la propria auto, ha consentito al malcapitato di mettersi al riparo dentro il proprio veicolo". L'uomo si e' poi recato al vicino pronto soccorso per sottoporsi alle necessarie cure: "indumenti laceri e ferite superficiali, e moltissimo spavento - afferma la nota del sindacato - per una vicenda che poteva avere esito ben piu' tragico".dichiarano il segretario provinciale Fials e il coordinatore del direttivo aziendale del sindacato al Policlinico, Giuseppe D'Angelo - per questo nuovo episodio, la cui responsabilita' e' di chi, fino ad ora, nonostante le ripetute proteste e sollecitazioni dei sindacati, non ha provveduto alla soluzione del problema. Un rischio costante ed elevatissimo per utenza e lavoratori e per chiunque si sposti per i viali del Policlinico. Noi non siamo stati e non staremo in silenzio. Si e' sfiorata la tragedia - sostiene la Fials - e non si puo' lasciare al caso l'incolumita' delle persone che si trovano in un ospedale. E' impensabile - conclude la nota - che una struttura sanitaria non sia in grado di eliminare tale rischio, di mettere quegli animali in condizione di non nuocere a nessuno. Si proceda immediatamente". (ANSA).