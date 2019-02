In quella sede verrà inaugurato il nuovo pannello digitale operativo h24 aggiornato con le informazioni di pubblico interesse e, l'app per smartphone che fornirà ai cittadini informazioni e notizie di pubblica utilità come le farmacie di turno, guardie mediche, protezione civile, servizi comunali e raccolta differenziata. Attraverso l'applicazione, che sarà integrata con il sito e le pagine social del Comune, si potrà inoltre effettuare segnalazioni dirette all'amministrazione con possibilità di allegare foto e descrizione. Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco, la Giunta e i rappresentanti del Consiglio comunale.