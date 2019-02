Impatto sulla Statale 284, due feriti

Ad impattare due auto: una Volkswagen Polo ed una Bmw. I due mezzi proseguivano nelle opposte direzioni: la Polo da Biancavilla in direzione Adrano mentre la Bmw da Adrano in direzione Biancavilla. Almeno due i feriti soccorsi dalle ambulanza del 118. Avrebbero riportato diverse contusioni. Sono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto per la gestione del traffico, andato in tilt con lunghe code, la polizia del commissariato di Adrano mentre ad occuparsi dei rilievi i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò. Tra le ipotesi che hanno potuto causare l'incidente anche la strada bagnata dalla pioggia.