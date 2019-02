Un evento che supera i confini cittadini a testimoniare la passione di un’intera popolazione per Agata, simbolo della forza e della fede. Si svolgerà domani sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, “Sant’Agata Duci d’Amuri", un evento straordinario che intende omaggiare la santa Patrona esponendo il busto reliquiario in scala 1:1 realizzato in ceramica fredda custodito da sempre all’interno della chiesa di Sant’Agata la Vetere. Insieme al busto, saranno esposti anche oggetti del Culto Agatino, una perfetta miniatura del fercolo e delle candelore e numerosi manoscritti.a Catania e ai suoi abitanti - afferma Milena Calì, responsabile marketing per le Zagare. Ancora una volta - prosegue - il nostro centro commerciale diventa luogo vivo che supera gli aspetti prettamente legati allo shopping di qualità per diventare centro di aggregazione culturale e sociale”.civili e religiose mentre domenica 17, sempre alle 17, saranno le artiste che hanno dato vita all’opera a raccontare la propria esperienza, svelando i segreti di una tecnica che nulla ha da invidiare alle arti tradizionali.L’opera. Il busto di Agata è realizzato in porcellana fredda dal gruppo di Cake Designer, coordinato da Agata Consoli, di Ristoworld Italy, associazione nazionale di cucina, pasticceria, ristorazione e turismo presieduta dal giovane chef Andrea Finocchiaro. Si tratta di un’opera unica nel suo genere: in scala reale è stato riprodotto fedelmente il busto reliquiario di Sant’Agata, gioielli compresi, utilizzando tecniche di modelling e flower, ma anche pittura e decorazione a freddo e a caldo, applicate ad un particolare materiale chiamato porcellana fredda.le eccellenze del cake design siciliano targato Ristoworld Italy. Programma in dettaglio e aggiornamenti sulla pagina Facebook del Parco Commerciale Le Zagare.