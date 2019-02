Dentro una valigetta, coperto e ben custodito accompagnato dal restauratore Luca Pantone, dal presidente di Fondaco Italia Enrico Bressan e da Giovanna Zabotti anche lei di Fondaco Italia. “Un restauro molto complicato – racconta Luca Pantone – trattandosi di un olio su tavola lignea gli insetti avevano danneggiato l'opera. Abbiamo recuperato tutti i canali lignei e i pigmenti del colore ed effettuato anche un esame diagnostico sull'opera accertando che tutto il complesso pittorico risale al ‘500”.detto El Greco. “Lo si potrebbe chiamare “ritratto in livido" – spiega Maganuco - perché questo gioiello del museo catanese è ricavato da un gioco miracoloso di lividi e verdini qua e là accesi fa lievi bagliori di carminio tendenti all'incarnato". “Il restauro ha permesso di scoprire, grazie alle radiografie – continua Pantone – la tecnica utilizzata e i vari passaggi che hanno preceduto il dipinto finale. Siamo riusciti a vedere il primo bozzetto proprio sottostante il ritratto originale. Mostriamo, oggi, per la prima volta cosa c'è sotto il “Ritratto di gentiluomo", Il primo bozzetto e l'opera finita”." un progetto che sostiene l'arte del territorio sostenuto, in tutta Italia, da COOP Alleanza 3.0. Le opere scelte per il restauro sono state selezionate da Fondaco Italia una società che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale territoriale in collaborazione con le istituzioni locali. Il “ritratto di gentiluomo” è stato consegnato nelle mani dell'assessore alla cultura del comune etneo Barbara Mirabella.on line ed è stato votato in tutta Italia dai soci della COOP, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. E nel 2018 l'olio su tavola, facente parte della collezione dei Benedettini e patrimonio museale del Castello Ursino, è stato scelto dal 64% dei votanti che lo hanno preferito alla statua del reliquiario di Santa Rosalia custodita nel Duomo di Messina e al monumento “Fontana del genio" ubicato in piazza della rivoluzione a Palermo.