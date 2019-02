nella sala di Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 21 al 24 febbraio, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00.un cadavere, un giudice che indaga. Gli elementi sono i più classici del giallo, ma la storia che raccontiamo dietro è un’altra. È la vicenda di individui costretti, di persone che non possono scegliere per il proprio futuro. Ognuno dovrebbe poter decidere la propria strada anche se le sue idee non sono condivise dalla società, sono immorali o addirittura illegali.- Io credo che prima di tutto un regista debba saper ascoltare. In passato sono stato criticato per aver ascoltato anche chi è incompetente di teatro, ma noi non vogliamo mettere in scena le nostre competenze, quello che sappiamo già. Cerco nuovi stimoli per trovare: così come invito gli attori a cercare l’impulso che li porti ad agire sul palcoscenico. Lo spettacolo nasce dall’incontro di tutte le individualità, non è la loro somma, ma un’amplificazione esponenziale: se io ascolto l’altro, questo metterà in moto dentro di me qualcosa e se l’altro ascolta a sua volta si arriva a una scoperta che non poteva generarsi in isolamento, non è né mia né tua.”agli under 25 e over 65 anni. La stagione continuerà con lo spettacolo di improvvisazione “WWW” che andrà in scena a marzo e si concluderà a maggio con la commedia di Aldo Nicolaj: “La prova generale”. Per contatti visitare il sito www.teatroimpulso.it o telefonare al 349.4002700. È consigliata la prenotazione.