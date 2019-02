Un fiume di verbali che da solo basterebbe a blindare l’inchiesta. Ma invece la Dda di Catania ha a disposizione decine e decine di brogliacci di intercettazioni che permettono di indicare in Pippo 'L’Avvocato' uno dei capi indiscussi della famiglia Toscano Mazzaglia Tomasello. E sicuramente è per questo ruolo che qualche anno fa hanno tentato di farlo fuori. Il boss ha preso le dovute precauzioni: macchina blindata per poter evitare le pallottole. Però non è sfuggito alle microspie. E così i carabinieri di Paternò hanno seguito in diretta le sue conversazioni, i suoi incontri con i vertici dei clan alleati. Poi nel 2016 è finito in manette. E nuovamente in cella.“Giuseppe Amoroso, con il fratello vito, è il capo di Biancavilla e si riferiscono alla famiglia di Santapaola. Io so - continua Assinnata - che il gruppo mafioso sul territorio di Biancavilla poneva in essere estorsioni e traffico di droga. Voglio precisare che con Giuseppe Amoroso ho avuto contatti sia prima che dopo l’omicidio di Turi Leanza (il boss Turi Padedda ammazzato, ndr). Il primo contatto l’ho avuto nel maggio 2014 e fu creato da Giuseppe Parenti che mi porto a casa sua, in particolare a casa della madre, perché Giuseppe Amoroso era agli arresti domiciliari. In quell’occasione discutemmo di armi e droga. Preciso che in quell’occasione Amoroso mi chiese delle armi e io chiesi della droga, tipo cocaina, che poi Amoroso mi fece consegnare da tale Gregorio (Gangi, ndr). Amoroso aveva bisogno di armi tipo kalasnikov, Uzi e bombe che io gli consegnai. Ciò avveniva intorno al 2015. Per quelle armi mi diede circa 10 mila euro. L’altro incontro - spiega ancora il pentito - avvenne dopo l’omicidio di Leanza. Io andai perché temevo che mi volessero uccidere e Giuseppe Amoroso si mise a disposizione, facendo venire a Paternò, per proteggermi, due suoi uomini”.(detto Cioccolata, ndr). Che poi è uno dei killer, reo confesso, di Turi Leanza. Ma poi ci sono le intercettazioni a casa della madre di Pippo L’Avvocato dove proprio quest’ultimo riceve Assinnata jr e parlano delle armi. Ricostruzione blindata, insomma.. “Prima dell’arresto era lui a comandare nel clan a Biancavilla. Il suo braccio destro - racconta Rosano - era Gregorio Gangi”. E poi c’è anche Antonio Zignale a rincarare la dose. Quando gli inquirenti gli mostrano la foto è pronto. “Riconosco Pippo Amoroso detto Pippo l’avvocato. Ricordo per certo che lui e il fratello Vito erano considerati da tutto il clan Santangelo come i capi di Biancavilla e gestivano tutte le estorsioni e il traffico di droga”. A completare il quadro accusatorio ci sono anche le dichiarazioni di altri due pentiti provenienti dal clan degli Scalisi di Adrano, Gaetano Di Marco e Nicola Amoroso. Il primo racconta che quando era reggente nel 2012 rubarono un auto a un suo affiliato a Biancavilla. E per risolvere la questione “mi rivolsi proprio a Pippo Amoroso che per cinque mesi non mi fece trovare la macchina, poi mi arrabbiai molto e la sera stessa ce la fecero riavere”. Nicola Amoroso, pentito dell’ultima ora, in un verbale del 12 dicembre 2018 racconta che a Biancavilla ha conosciuto vari esponenti del clan mafioso di Biancavilla tra cui “Pippo Amoroso detto l’avvocato, suo fratello Vito, la cui figlia era sposata con il figlio di Pietro Maccarrone (clan Scalisi, ndr)”. Un matrimonio tra figli di boss. Quale alleanza mafiosa può essere sancita meglio?