nevicate da quota 1200 e localmente localmente 700, venti in rinforzo da grecale, mari molto mossi e temperature in calo: il maltempo dovrebbe perdurare per le prossime 12 ore.I fenomeni piovosi riguarderanno con maggiore probabilità le province ioniche e probabilmente anche quella tirrenica, ed inoltre potranno verificarsi temporali di grandine nelle città di Catania e Siracusa.