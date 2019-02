La prima sezione della Corte d'Appello di Catania ha accolto i termini a difesa chiesti dal nuovo collegio di legali di Raffaele Lombardo, il prof. Vincenzo Maiello, l'avvocato Maria Licata e l'avvocato Sergio Ziccone ( nomi anticipati ieri da LiveSiciliaCatania ), per poter studiare i numerosi fascicoli e faldoni del procedimento che vede l'ex governatore imputato per concorso esterno e corruzione elettorale. In aula, questa mattina, Raffaele Lombardo non era presente.Un processo che ricomincia dopo cinque anni di udienze e due sentenzeRaffaele Lombardo arriva davanti ai giudici dopo le lunghe indagini dei carabinieri del Ros sui rapporti tra politica, imprenditori, 'colletti bianchi' e Cosa nostra.