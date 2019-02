. Anche il Ministro degli Interni Matteo Salvini è intervenuto per evidenziare la meschinità di un gesto inqualificabile. Sul quale vuole dire la sua anche Alfio Allegra, presidente della sesta municipalità che fa un appello a chi si è macchiato di un reato così vile e così stupido.che afferma di vergognarsi per quanto accaduto ai pompieri derubati e insultati mentre rischiavano in prima persona per proteggere beni e salvare vite. Quanto accaduto è inqualificabile e getta in cattiva luce tutto il quartiere, popolato in maggioranza da persone per bene. Sono stati vigliacchi".in questo modo. Quello che è accaduto è inammissibile. In tanti anni di politica non avevo mai visto la gente scendere a livelli così bassi, per questo mi scuso a nome di tutti ma soprattutto mi rivolgo a chi ha effettuato questo furto, così meschino: restituite la merce che avete sottratto dal camion dei pompieri. Potete farlo anche in anonimato, lasciandolo in un angolo della strada quanto è stato sottratto. E ricordate che i pompieri salvano le vite e la vita a rischio potrebbe essere anche la vostra".