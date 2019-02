Di seguito la nota di solidarietà dell'AASI, attenta alle problematiche quotidiane del servizio urgenza emergenza regionale ed alle questioni sanitarie ad esso collegate inerenti il benessere e la sicurezza degli operatori e dei cittadini – utenti, indirizzata al Ministro dell'interno, al sottosegretario agli Interni, al capo dipartimento dei Vigili del fuoco e al direttore regionale.presidente dell'associazione autisti e soccorritori - la notizia della aggressione avvenuta nel territorio del comune di Catania ad i vigili del fuoco impegnati in una operazione di spegnimento incendio in uno stabile in viale Moncada. Chiediamo, ognuno per le proprie competenze, di voler attivarsi per essere “Ambasciatori“ degli autisti soccorritori dal nord al sud d’Italia nel manifestare la più profonda solidarietà al personale che ha subito aggressioni verbali, augurandoci che episodi di tale gravità non si manifestino più a danno di chi ogni giorno si mette a servizio del paese. Da autisti soccorritori addetti all’emergenza urgenza sanitaria, capiamo bene le criticità e le enormi difficoltà quotidiane che vengo affrontate da chi svolge una professione d’aiuto. Disponibili sempre ad un confronto sul tema della sicurezza degli operatori ed a sviluppare maggiormente i rapporti tra gli attori del mondo del soccorso".La risposta del Ministro Salvini. "Roba da matti. Proporremo un'aggravante per chi deruba soccorritori e professionisti che salvano vite". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la notizia dei vigili del fuoco derubati mentre spegnevano un incendio a Catania.