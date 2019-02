"Un fatto molto importante per Catania finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - il comune comparteciperà con trecentomila euro al finanziamento dello Stato di 1,2 milioni di euro, ma così finalmente potremo controllare determinate aree, per limitare I fenomeni legati alla microcriminalità diffusa e dunque migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, anche in relazione alla viabilità". I punti di installazione delle centraline di rete wireless, secondo il progetto del Comune sono complessivamente 32, ognuna delle quali con più telecamere. (ANSA).