La vicenda avveniva nella serata del 29 Gennaio 2019, quando Venero Giovannino Nicolosi, a bordo di un’autovettura, travolgeva volontariamente un giovane di 21 anni nella piazzetta delle Fontane di Paternò.

Dopo pochi istanti i soggetti risalivano a bordo della Fiat Idea e si davano alla fuga, mentre NICOLOSI Giovanni Venero (sceso dall’autovettura per aiutare i familiari) raggiungeva nuovamente l’Alfa 147 per darsi anch’egli alla fuga, prendendo una via diversa da quella imboccata dai complici.

ha dato esecuzione ad un’ordinanza del G.i.p. con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti (Nicolosi Venero Giovannino, di anni 26, Nicolosi Riccardo concetto, di anni 51, Nicolosi Michelangelo, di anni 25, e di Mauro Paolo Antonino, di anni 31) per il delitto di tentato omicidio aggravato commesso in concorso.Immediatamente dopo l’alterco, il Nicolosi contattava i propri familiari e, unitamente a questi, dopo aver appreso dove si trovava il giovane, organizzava una vera e propria spedizione punitiva; i quattro soggetti, dunque, si recavano, a bordo di due autovetture diverse, presso piazza delle Fontane e ponevano in essere la condotta delittuosa.Veniva acquisito un filmato da un sistema di videosorveglianza di un’abitazione privata che permetteva di immortalare tutte le fasi della condotta delittuosa; in particolare, intorno alle 22.30 del 29 Gennaio 2019, il giovane veniva travolto intenzionalmente da un’autovettura Alfa Romeo 147 condotta da Nicolosi Venero Giovannino e con a bordo la ragazza di questi (fatta sedere dal Nicolosi sul sedile posteriore, pochi attimi prima l’arrivo in piazza); negli stessi momenti giungeva una Fiat Idea con a bordo i familiari dell’aggressore (segnatamente, il padre, il fratello ed il cognato) i quali, scesi dal veicolo, aggredivano fisicamente gli amici del ragazzo e tentavano di aggredire nuovamente quest’ultimo, riverso a terra privo di sensi.