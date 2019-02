. L’assessore farà il punto sulla rete ospedaliera dell’Isola, approfondendo i temi riguardanti la gestione della rete tempo-dipendente, fondamentale per intervenire con velocità ed efficacia in quelle patologie che riguardano cervello e cuore. Inoltre, l’assessore, si confronterà sull’integrazione ospedaliera nella gestione territoriale delle cronicità.e prevede anche l’elezione del nuovo segretario in Sicilia, dopo i due bienni, 2014-2018, che hanno visto alla guida della società scientifica il professore Placido Bramanti, neurologo, ordinario all’Università di Messina e direttore scientifico dell’Irccs Bonino Pulejo. Nel corso dell’assise, che si svolgerà mattina e pomeriggio, saranno sintetizzati gli aggiornamenti sui progressi della neurologia sperimentale e sulle ultime frontiere per il trattamento del Parkinson. Proprio su questo sarà presentata una nuova tecnologia, ‘MRgFUS Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound’, che permette di curare in modo non invasivo i tremori causati dalla malattia.