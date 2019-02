Domani ci sarà la prima udienza del procedimento avviato dopo il rinvio della Cassazione. La Suprema Corte, lo scorso anno, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva condannato nel 2017 l'ex governatore siciliano a due anni, pena sospesa, dall'accusa di corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso e lo aveva assolto invece dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In primo grado la Gup Marina Rizza aveva inflitto invece una pena a sei anni e sei mesi.Uno è il professor, ordinario di diritto penale all'Università di Napoli e autore di diverse pubblicazioni sul reato di "concorso esterno". L'altra è, stimato avvocato del foro di Catania. Completa il collegio difensivo l'avvocatoI nuovi avvocati probabilmente chiederanno alla Corte d'Appello un rinvio, anche breve, per poter analizzare i faldoni di un processo complesso e composto da decine e decine di documenti.