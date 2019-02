Questa la situazione al teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Loretta Nicolosi componente della segreteria provinciale Slc cultura CGIL e contralto nel coro del Bellini.

“La politica deve saper gestire i soldi e li deve gestire, ma non può far morire il teatro Vincenzo Bellini, s

otto organico e con tagli che non consentono la sopravvivenza dell’ente lirico: u

na situazione che è diventata ingestibile”

Un’orchestra “fantasma” come la definiscono i sindacati, tutto a titolo gratuito e quindi senza maestri e direttori, senza nessun aggravio sulle finanze regionali.

Così recita il disegno di legge, tranne in una nota scritta in corsivo sottolineante che “dall’attuazione del presente articolo possono derivare nuovi o maggiori oneri del bilancio della Regione”.

Ci dovrebbero essere bandi e concorsi per non far morire l’ente etneo e invece nulla – continua Loretta Nicolosi – addirittura abbiamo una situazione interna di precariato e invece di risolvere questo annoso problema viene chiesto al teatro di fare prestiti o cercare degli sponsor".

Dovrebbe essere la Regione a divulgare e aiutare la crescita della cultura e questo lo si può fare solo con le istituzioni preposte e che esistono già sul territorio.

Non si possono tagliare i fondi in questa maniera scellerata, con il 20% in meno nel bilancio il Bellini va verso la fine.

Senza ricambio generazionale il teatro lirico etneo ha circa sei anni di vita, pochissimi.”, spiega.

“Tutto il sistema musicale sta patendo ormai da diversi anni sotto il fuoco incrociato di normative scriteriatamente distruttive e tagli forsennati dei finanziamenti, il teatro Bellini di Catania è vittima di una esiziale decurtazione (1,8mil di euro) ridimensionandone in maniera eclatante il ruolo di eccellenza.”

“Il teatro Bellini è una delle poche eccellenze rimaste dei cosiddetti “teatri di tradizione” che rappresentano le radici profonde della lirica – recita il documento di solidarietà rivolto ai lavoratori del Bellini dall’Opera di Roma – ha visto passare sul suo palcoscenico i maggiori musicisti del Novecento, Lorin Manzel, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Schipa, Gigli, Pavarotti, Di Stefano e ha rappresentato tutti i capolavori del teatro musicale.

Una situazione quasi ingestibile e con il grido disperato rivolto alle istituzioni regionali.

“Non fate morire il teatro massimo Vincenzo Bellini”.

“Il nostro teatro è un ente regionale, 210 sono i posti non occupati tra amministrativi, maestri del coro, professori d’orchestra, tecnici, parrucchieri, truccatori noi andiamo in pensione e nessuno viene sostituito."Il Bellini è sano non ha debiti fuori bilancio e non vediamo il motivo di indebitare l’ente lirico Regionale per una situazione che deve essere risolta dalla politica.