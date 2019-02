è arrivato questa mattina puntuale in Tribunale per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Santino Mirabella. Nell'aula del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga erano presenti anche i due pm titolari dell'indagine, Fabio Regolo e Fabrizio Aliotta. Pogliese, difeso dall'avvocato Giampiero Torrisi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Voglio evidenziare - dice il legale - che è una scelta dovuta alla corposiità degli atti, 300 pagine di ordinanza, 500 di richiesta e 1200 di cnr. Non ci sono stati i tempi tecnici per il dottor Pogliese per poter leggere 2000 pagine e poter avere, dunque, un quadro completo delle contestazioni mosse dalla Procura. La prossima settimana valuteremo se chiedere di essere sottoposti a interrogatorio davanti ai pm".Le indagini della guardia di finanza di Catania hanno portato alla luce una presunta associazione per delinquere finalizzata a bancarotte ed evasione fiscale. Sono stati posti agli arresti domiciliari oltre a Pogliese Michele Catania, difeso da Carmelo Passanisi, Salvatore Pennisi, di 46. I tre, secondo l'accusa, "avvalendosi di Salvatore Virgillito, di 66 anni, liquidatore fiduciario dello studio, costituivano "un'associazione a delinquere, almeno dal 2013, dedita ad una serie indeterminata di condotte delittuose in materia societaria, fallimentare e fiscale" per un cifra stimata in circa 220 milioni di euro. Agli arresti domiciliari anche gli imprenditori Antonino Grasso, Giuseppe Andrea Grasso, Michele Grasso, Concetta Galifi, difesa dagli avvocati Salvo Cannata e Pietro Granata, e Rosario Patti. Misura interdittiva ad esercitare il diritto d'impresa per un anno per Alfio Sciacca, di 67 anni, e Nunziata Conti, di 65. Il primo difeso dall'avvocato Carmelo Peluso e la seconda assistita dall'avvocato Salvo Leotta si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.