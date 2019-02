I supporter etnei di Nicola Zingaretti sono speranzosi. Il deputato regionale Anthony Barbagallo, alfiere di AreaDem sotto il vulcano, pennella il quadro del partito che sarà, o per meglio dire, anche con un pizzico di scaramanzia, che potrebbe essere. L’arcipelago zingarettiano, si sa, è vasto e ogni componente vuole fare la propria parte. E la componente cattolica di Dario Franceschini, noto come l’oracolo dei congressi, non fa eccezione. Barbagallo, che con Zingaretti condivide i primi passi nel mondo della Fgci rossa (primo amore politico dell’ex sindaco di Pedara precedente alla diaspora autonomista e al successivo ritorno a casa) non ha dubbi sulla bontà della propria scelta. Il deputato, noto per lo stile felpato non lesina tuttavia sciabolate verbali all’indirizzo del governo gialloverde e della maggioranza di Musumeci. E fa un mea culpa sugli errori che la dirigenza dem etnea ha commesso nel recente passato.Noi non ci limitiamo a sperare nella vittoria di Nicola Zingaretti, ma in un nuovo Pd rigenerato, fresco, alternativo all’establishment che ha gestito il partito negli ultimi anni. Un partito che torni a parlare al cuore del nostro popolo di centrosinistra.Assolutamente sì. Bisogna ripartire dal lavoro e dallo stato sociale. Serve un paese più equo. In questi anni le diseguaglianze sono aumentate: il divario tra chi sta bene e chi sta male è enorme.Il compito del Pd è di ridurre le diseguaglianze. Zingaretti lo ha detto a chiare lettere, dovremmo scrivere nelle pareti di ogni circolo l’articolo 3 della Costituzione. “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale deve essere il nostro compito.Questo decreto sull’autonomia ci preoccupa molto. Prevede che ci siano regioni italiane ricche che diventeranno sempre più ricche e regioni povere che diventeranno sempre più povere, come nel caso della Sicilia. In questo momento ci sono gravi diseguaglianze: alcune parti del Paese hanno un Pil che sembra quello della Grecia e altre zone del nord che ricordano la Germania. Quindi il compito del Pd è di appianare queste diseguaglianze. Non può esserci un’Italia a due velocità riguardo ai diritti sociali e l’autonomia prevista dalla Costituzione va letta anche alla luce del principio di uguaglianza. Scuola, istruzione, pensioni, assistenza sociale sono diritti non negoziabili. E il Ministro della Pubblica Istruzione quando ha fatto quelle affermazioni ha offeso gli insegnanti meridionali, invece dovrebbe ricordare che la nostra Regione è la prima per abbandono scolastico, uno studente su quattro abbandona la scuola e siamo all’ultimo posto per il tempo pieno (27 ore in Sicilia, 49 in Emilia, 91 a Milano). Questa gap va recuperato.Consiglio al governo regionale di fare qualche annuncio in meno e di rimboccarsi le maniche di più. Abbiamo assistito a due finanziarie senz’anima e senza visione. Con la bocciatura dell’articolo 7 crolla l’impostazione del bilancio. Come Pd abbiamo più volte chiesto che venisse approvato l’esercizio provvisorio e utilizzare due o tre mesi per negoziare un accordo migliore sui conti. Questo non è avvenuto perché il governo si intestardisce a imbastire prove di forza con l’aula. Senza l’esercizio provvisorio porteranno la Sicilia nel baratro: sono degli irresponsabili.Inoltre, manca una continuità con quello che era il fiore all’occhiello del passato. Penso ai Teatri di Pietra. C’è stata un’incapacità preoccupante nel non gestire gioielli valorizzati negli ultimi anni. Penso a Morgantina, dove si è tenuto un solo spettacolo, e al Teatro Greco-romano di Catania: qui siamo passati da una stagione continuativa con Consoli, Battiato, un’opera lirica a una sola esibizione dell’orchestra senza opera. Per non parlare del trattamento ricevuto da Giorgio Pace, uno degli artefici del salvataggio dell’orchestra sinfonica regionale, che è stato liquidato notte tempo la vigilia di Natale attraverso una delibera discutibile per fare posto a un ex assessore regionale del passato. Rilevo, inoltre, una scarsissima attenzione alle emergenze. C’è un emendamento che testimonia l’inadeguatezza di questo governo: si volevano dare a tutti i costi 415000 euro al Brass e neanche un euro ai comuni colpiti dal terremoto. Ad oggi, infatti, non è stata trasferita dal governo regionale una somma né per il terremoto del 6 ottobre né per quello del 26 dicembre ai terremotati.Non so cosa intende per vecchia guardia, ma sicuramente serve una rigenerazione nella classe dirigente del partito e nella base come è spesso accaduto nella storia del centrosinistra italiano. E’ una rigenerazione che dobbiamo fare da subito, già a partire dalle elezioni amministrative. Servono scelte che guardino avanti, non soltanto dal punto di vista anagrafico, ma anche rispetto al linguaggio e alla mentalità. Dobbiamo attingere forze fresche anche dal mondo della scuola e delle associazioni, valorizzando temi storici del centrosinistra: lotta alla povertà, la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del nostro territorio.Abbiamo commesso tanti errori. Questa campagna congressuale serve anche a questo: dire che abbiamo commesso tanti errori, ma che vogliamo guardare avanti e rigenerare il partito. In Sicilia avremmo potuto dare un contributo migliore, centrando anche la vittoria. Dovevamo fare per tempo le primarie per la candidatura alla presidenza della Regione e invece abbiamo aspettato Grasso, restando con un pugno di mosche in mano e ritrovandoci con un candidato che non parlava la nostra lingua e non era vicino alla gente. Quando gli altri avevano già scelto il candidato alla presidenza e costruito le liste, noi eravamo ancora in mezzo al guado e ci siamo candidati con poco più di una lista e mezzo in sostegno della nostra coalizione.Un altro errore è stato commesso nella costruzione delle liste per le politiche. Zingaretti ha ragione: sono stati premiati i più fedeli e non i migliori. Io credo che la militanza, il rispetto delle regole, la passione sociale e civile devono essere elemento di riconoscibilità delle candidature così come il radicamento territoriale. E poi, certo, serve più dialogo. Ci critichiamo pubblicamente in maniera troppo aspra. Invece, sarebbe opportuno chiudere la porta e parlare di più, anche in modo animato, piuttosto che inviare un comunicato stampa che esacerba gli animi ed esalta il correntismo esasperato.