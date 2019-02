Un commento, detto a denti stretti, da un cittadino che dopo la notizia dell'inchiesta che vede coinvolti due consiglieri comunali per corruzione elettorale aggravata dall'aver favorito la mafia, anticipata da LiveSicilia due giorni fa , si sarebbe aspettato una levata di scudi molto più forte. Invece si rimanda alla solita e rituale frase sulla "fiducia nel lavoro della magistratura che farà luce sulla vicenda". Intanto tutto va avanti. Come se nulla fosse successo. E in alcune pagine social addirittura si parla di voci che all'improvviso si sono materializzate in fatti. Fatti giudiziari. Peccato che la presa di posizione è arrivata solo dopo l'articolo pubblicato sulle colonne di LiveSicilia. Quando invece il dispositivo dell'atto irripetibile è stato emesso il primo febbraio. E volendo mettere anche i tempi di notifica, sicuramente non lo si è appreso due giorni fa."Apprendiamo, da notizie giornalistiche, che due consiglieri del Comune di Adrano, appartenenti alla lista “Adrano Attiva”, siano indagati per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. La Magistratura farà luce su queste vicende. Ancorché la nostra presenza sia culturalmente e politicamente distante da queste pratiche, è utile ribadire la nostra fiducia nelle Istituzioni Repubblicane, nella convivenza civile e democratica". E conclude: "Ad Adrano, se la vela trema la mano sul timone è sicura. Guardiamo altrove, con fiducia". Ricordiamo che l'inchiesta riguarda le ultime amministrative di Adrano. Quelle di giugno 2018."Il Movimento Civico Adrano Attiva, in merito alla notizia della apertura di indagini a carico dei consiglieri comunali Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia, esprime piena fiducia nella capacità e nella prontezza degli inquirenti di accertare la verità in merito a quanto ipotizzato. Da parte del Movimento - si legge - vi è un profondo rammarico riguardo a questi fatti in via di accertamento. Sottolineiamo che l’appartenenza dei consiglieri Floresta e Ingrassia al nostro Movimento è puramente nominale dato che fin dalla prima seduta consiliare i due eletti hanno operato in assoluta autonomia ed al di fuori di ogni condivisione politica con esso. Del resto l’intera lista presente alla competizione amministrativa del 2018 ha operato con trasparente impegno nella ricerca del consenso che ha determinato l’elezione dei candidati più votati; sarebbe molto spiacevole - conclude la nota - se tale impegno venisse inficiato da comportamenti indegni mantenuti in campagna elettorale".la Procura ha già conferito l'incarico per gli accertamenti irripetibili sui cellulari dei consiglieri comunali e dell'altro indagato, Antonio Furnari, marito di Maria Grazia Ingrassia.