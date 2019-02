urgentemente un incontro con il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese, è la Cisal terziario che da tempo tiene i riflettori accesi sulla questione che, se non risolta, potrebbe costare il posto a centinaia di lavoratori.incontro urgente al sindaco della Città Metropolitana di Catania, Socio unico e committente della Pubbliservizi SpA in merito alla delicatissima fase che la vertenza sta attraversando - si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Paolo Magrì. Al culmine della delicatissima ed intrecciata vicenda della Pubbliservizi che dopo aver raggiunto una sorta di calma apparente, ottenuta grazie alla gestione del Commissario Giudiziale Dott.ssa Laura Montana Trezza che aveva ristabilito un equilibrio della partecipata attraverso un chiaro piano di risanamento fondato sulla corretta gestione delle risorse umane e finanziarie, puntando sulla valorizzazione e riqualificazione del personale e lo sviluppo di nuovi servizi da offrire, ci sembra di essere improvvisamente ripiombati negli anni più bui della Pubbliservizi, quelli del “Cerchio Magico” per intenderci, quando la confusione regnava sovrana e i “furbetti” facevano incetta di privilegi ed abusi". vicende giudiziarie che hanno investito la partecipata qualche anno fa. "Un tanto anelato Organigramma sembra essere finalmente partorito e da voci di corridoio, si perché alla Pubbliservizi di ufficiale c'è poco o niente, sembra che tornino alla ribalta alcuni VIP del “Cerchio Magico”, a speriamo queeto sia solo “cuttigghio” alimentato dalla paura e l'incertezza che i lavoratori ormai disperati fomentano"., che evidenzia come a parte la cassa integrazione, nulla si stia portando avanti in relazione alla riorganizzazione dell'azienda. "Di vero c'è che la CIGS concessa dai lavoratori e dalle OO.SS. lo scorso 11 gennaio, viene utilizzata in maniera scellerata, senza alcun parametro correlato ad esigenze produttive e ingenerando una serie di disservizi che lamenta pure la committenza - precisa ancora Magrì. Altrettanto vero è che il piano di risanamento che aveva redatto il Commissario Giudiziale viene messo in discussione e non portato avanti, ed era premessa e presupposto per la concessione della CIGS, così come le OO.SS. Avevano chiesto di utilizzare la CIGS in maniera equa e secondo criteri di rotazione, cosa chè invece sembra già essere totalmente sfuggita di mano. Verissimo che i lavoratori sono stanchi ed hanno intenzione di scendere in piazza a manifestare il loro dissenso - conclude - confidiamo nel dialogo con il Sindaco Metropolitano affinché di raddrizzi il tiro e si possa continuare verso il serio risanamento della Pubbliservizi così come era stato pensato e condiviso da committenza, tribunale, creditori, lavoratori e Organizzazioni Sindacali".