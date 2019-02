Ieri sera, insieme ad un complice ha rubato uno scooter Honda SH 300 parcheggiato in via Del Campo Sportivo a Mascalucia.Gramsci a Gravina di Catania allorché i militari di pattuglia, incrociandolo, si sono insospettiti e lo hanno costretto a fermarsi, mentre il complice è fuggito via a tutta velocità.del reo che, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.