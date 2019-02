“Il mio disegno era – dice Pogliese – mettiamola in liquidazione, ci mettiamo...e la cancelliamo con il senno di poi sono piene e come se fosse...”. Continua Antonio Pogliese: “Il mio disegno era quello di cancellarla nel 2015 già, 2015 liqui..., 2016...allora questo rischio della Procura non c'era perché la legge fallimentare è del 42 no?”.Il noto commercialista catanese – attualmente ai domiciliari – è ritenuto a capo di un sistema di gestione di fallimenti pilotati per eludere il fisco e consentire lo spostamento di soldi e beni immobili. Con l'arrivo di Carmelo Zuccaro ai vertici della Procura di Catania inizia una fase di inchieste sul settore fallimentare, anche grazie alla specializzazione dei finanzieri etnei. Pogliese sembra aver paura delle indagini della Procura, che non erano state messe in conto. “Tutto sommato – continua Pogliese – la cancelliamo o non la cancelliamo e ci siamo incontrati due o tre volte e poi è prevalso di non...quindi...si stimiamo questo...perché non abbiamo stimato il rischio della Procura perché allora non era stimato...sì perché si è sempre parlato che la Serit solo in occasioni rare che fa?”. “Era dormiente”, risponde l'imprenditore Michele Catania.Poco dopo Pogliese discute degli intrecci societari tra la Prima Trasporti e la Galigroup. Pogliese interviene spiegando che gli atti così composti da parte delle società debbono essere visti sotto diversi aspetti, civili e penali, se si tratta di civile “sono vicini alla prescrizione”, diversamente la situazione è rilevante per il penale.Il primo riferimento è al liquidatore Virgillito utilizzato come liquidatore prestanome da Pogliese in numerose società. “Virgillito – registrano le cimici – è libero professionista ingegno per truffare lo Stato e questo non si può escludere”. Virgillito non saprebbe neanche “cosa era la Prima, è un paravento che cade con una facilità estrema, con tutto questo cosa voglio dire, che il fallimento di per sé, forse ci facilita un problema, e che con il fallimento viene nominato un curatore che potrebbe fare delle ricerche e tirare fuori diversi problemi e metter ein evidenza dei fatti che sul piano civile non potrebbe sortire problemi e quindi preoccupante”. Pogliese sarebbe consapevole dei rischi. “E ci carichiamo – dice – però un altro rischio perché il giudice, il Pm e il suo...ci chiederanno e quindi ci dovremmo preparare, scusa questi soldi il liquidatore da dove li prende? Per cui in quella sede glielo dovremmo dire ed evitarlo che può essere carino no? Il liquidatore non rimetterà, se facciamo la rottamazione evitiamo il fallimento, facendo la rottamazione poi abbiamo tutta una serie di complicazioni, paghiamo intanto la prima rata...”.Pogliese sente il fiato sul collo dei magistrati: “Questa pesantezza dell'azione della Procura non escluderei che possono fare un monitoraggio”. L'imprenditore rincara la dose, “è questa la cosa più pericolosa, è questa!”.L'imrpenditore Michele Catania teme anche che i magistrati possano comprendere il meccanismo del prestanome. “Se fanno il monitoraggio non lo fanno su Virgillito, che Virgillito lo considerano un pupo di pezza magari loro, lo fanno per colpire qualcun altro...quindi questa, la cosa più grave e preoccupante è proprio questa...”.Aggiunge Pogliese: “Quello è cretino...però è anche vero, io della considerazione che ho fatto, è anche vero però che gli incarichi che ha avuto ad uno dei quali vanno riconducibili a noi, dimostrano che lui sta facendo questa attività ahh!”.“Perfetto – dice Catania – e che uno di questi messo alle strette, pa, pa, pa”.“Pogliese – annotano gli inquirenti - è preoccupato per la possibilità che attraverso un'azione giudiziaria possano facilmente risalire alla loro identità nel momento in cui potrebbe essere attenzionata la posizione di Enrico Virgillito. Nel definirlo pupo di pezza si ipotizza una diretta riconducibilità al loro studio. Il timore è fondato perché in effetti codesta Procura aveva avviato una serie di provvedimenti nei confronti di società riconducibili a Enrico Virgillito”.