, ai domiciliari, parla con il figlio Enrico, prestanome, a poco più di un mese dalle comunali, dell'ipotesi di entrare al Comune di Catania come dipendente in una “categoria protetta”. La conversazione è stata registrata il 20 aprile del 2018. Salvatore Virgillito si riferisce al sindaco di Catania, estraneo alle indagini: “Non ce la dovrebbe fare, ma se ce la fa Salvo Pogliese e non ti fa entrare come categoria protetta...”. “Ma dove – risponde Enrico – al Comune di Catania che comanda lui? Papà ma che stai scherzando? Mi deve fare entrare per forza, papà”.Insiste Salvatore Virgillito: “È a due passi...”. “Comanda lui papà”, conclude Enrico Virgillito.Secondo quanto riferito a Livesicilia da fonti del Comune di Catania, Virgillito starebbe “millantando”, perché il Comune “non assume categorie protette da oltre quindici anni e non ha in programma di assumere”.