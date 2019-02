La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco intorno alle 17:15. La palazzina è sita in viale Moncada, sul posto ci sono due squadre dei vigili muniti di autobotti, autoscala e carro logistico. L'incendio al sesto piano è sotto controllo e l'edificio è stato interamente sgomberato. Diversi inquilini del settimo e dell'ottavo piano hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo. Sul posto ci sono tre ambulanze. Non si conoscono, al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio. Tra le ipotesi possibile corto circuito. Alcuni residenti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.