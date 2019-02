che lo considerano un 'pupo di pezza', magari loro lo fanno per colpire qualcun'altro". Così Antonio Pogliese, titolare dell'omonimo e noto studio di economia e finanza, parla al telefono con uno dei suoi associati, Michele Catania, entrambi agli arresti domiciliari per associazione per delinquere, bancarotta e evasione fiscale. I due sono intercettati dalla guardia di finanza che ha indagato, coordinata dalla Procura. E dall'audio della conversazione nasce il nome dato all'operazione 'Pupi di pezza'. In un'altra intercettazione Pogliese parla con Concetta 'Stefania' Galifi, amministratrice della 'Prima trasporti srl' anche lei ai domiciliari, e parlando di problemi societari, afferma : "dopo alcuni mesi è uscito il cadavere...Allora il dottore Catania (associato dello studio Pogliese, ndr) non c'era perché c'era un altro... questo cadavere mica più tempo passa e poi si sistema da solo..". "Il mio disegno - spiega il professionista all'imprenditrice - era mettiamola in liquidazione e la cancellata cancelliamo.. con il senno di poi.. Il mio disegno era di cancellarla nel 2015 .. Allora questo rischio della Procura non c'era perché la legge fallimentare e del 42 no? Non abbiamo stimato il rischio della Procura - osserva Pogliese - perché allora non era stimabile...".