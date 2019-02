Lo scrive nero su bianco la Dia nella relazione semestrale che fotografa gli assetti della criminalità organizzata da gennaio a giugno 2018. E il potere dei Santapaola Ercolano non si ferma ai confini catanesi. La Dia scrive che “è evidente la propensione dei “catanesi” ad espandere la loro zona di influenza nelle province vicine, anche stipulando patti con esponenti locali: significativo, a questo riguardo, l’insediamento nella città di Messina di una cellula degli etnei Santapaola-Ercolano, di rilevante autorevolezza criminale, con la quale gli storici sodalizi dei rioni cittadini tendono a non entrare in contrasto”.E ci sono molti esempi di boss che sono transitati da un clan ad un altro. Un cambio di casacca mafioso che avrebbe alla base “il raggiungimento di specifici obiettivi personali”. Tutto però deve avvenire in un clima di pax. Senza l’adozione di comportamenti criminali che destino allarme sociale. La violenza solo quando non se ne può fare a meno. E in trincea i boss decidono di mettere “soggetti di minore spessore criminale”. Questo accade soprattutto nelle piazze di spaccio. Quelle garantiscono controllo del territorio, ma è pur vero che i pusher sono i primi a rischiare la galera.(se così li vogliamo definire, ndr).Cosa nostra, in particolare è strutturata su tre famiglie: i Santapaola-Ercolano, i Mazzei (che sarebbero riusciti a creare un gruppo anche nel comune di Scicli, nel ragusano, diventato famoso per essere il set della fiction sul commissario Montalbano. I rappresentanti sarebbero i Mormina) e poi la famiglia di Caltagirone, La Rocca.L’inchiesta Penelope del 2017 ha evidenziato come il capo storico Turi Cappello anche se dietro le sbarre ormai da decenni ancora riuscirebbe a mandare direttive all’esterno. La collaborazione di uno dei capi bastone della famiglia Concetto Bonaccorsi, u carateddu, ha destabilizzato (e non poco) gli equilibri interni. Anche perché a scegliere la stessa strada del pentitismo è stato anche il figlio Salvuccio. “Il clan - scrive la Dia - che risulta capillarmente diffuso nei quartieri del capoluogo etneo, con ramificazioni anche nelle province di Siracusa e di Ragusa, nonché in alcuni comuni dell’ennese”. Accanto ai Cappello si muovono i Cursoti Milanesi, che hanno la loro roccaforte in Corso Indipendenza a Catania. Ma hanno un baricentro criminale anche a San Leone e Librino. Secondo la Dia i “Milanesi” risulterebbe “collegato al clan Cappello”. E non si possono dimenticare i Laudani. I “Mussi” scrive la Dia “sono risultati fortemente attivi nell’infiltrazione dei meccanismi elettorali comunali”. Fortemente ridimensionato il potere invece dei Pillera, degli Sciuto Tigna e dei Piacenti di Picanello.Fiumi e fiumi di stupefacente arrivano alle falde dell’Etna dalle ‘ndrine calabresi, dai clan camorristici della Campania, ma anche - secondo la Dia - da organizzazioni pugliesi e straniere. Poi è stato scoperto come il canale di Sicilia sia crocevia di traffici internazionali di droga. Ricordiamo il sequestro della nave con 10 tonnellate di hashish.E in alcuni casi arriva a minacciare anche giornalisti o pubblici funzionari. Anche se le intimidazioni non sono fatte da boss. Il collegamento - anche se indiretto - porta alle organizzazioni criminali.E sono tanti gli atteggiamenti di “disponibilità di alcuni pubblici funzionari e dirigenti, inclini a favorire e ad essere coinvolti in episodi di corruzione”. E nel settore dei rifiuti gli esempi sono davvero tanti. Enormi. L’inchiesta Garbage Affair della Dia ha creato un vero scossone al comune di Catania lo scorso anno. E le indagini rivelano “come sia prassi ormai consolidata il mercimonio gravitante intorno alle consultazioni elettorali”. E lo scorso anno si è arrivati anche a sciogliere per mafia il comune di Trecastagni.