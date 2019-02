"Diversamente nonno” - Algra Editore - è il nuovo libro di Gaetano Perricone, giornalista palermitano che, attraverso la propria storia, intende rappresentare le variegate sfumature che riescono ad assumere i rapporti tra essere umani, a prescindere dai legami di sangue. Un concetto di famiglia modernissimo e toccante.e improbabili intrecci tra persone molto lontane tra loro, è diventato nonno – di un bimbo, Andrea, delizioso e geniale - senza essere mai stato padre; ma è un po’ anche una profonda riflessione, attraverso una testimonianza viva, di come sono radicalmente cambiate la struttura e le dinamiche sociali delle famiglie, rispetto a quelle cosiddette tradizionali di una volta - si legge nell'abstract. Il concetto chiave, fondamentale, che il "diversamente nonno" Gaetano Perricone vuole trasmettere è che i rapporti tra esseri umani, tra persone, di qualunque età, sono talvolta più importanti e gratificanti dei rapporti di sangue".e intimistica, ma anche divertente e a tratti comica e forse perfino originale, di un evento personale dirompente e molto emozionante, raccontata anche come una storia che oggi e nella società di oggi accade e può accadere a tanti, cambiandone radicalmente la vita. Parte del ricavato della vendita del libro andrà in beneficenza a ActionAid Italia Onlus, organizzazione con la quale Perricone sostiene da tempo una bimba adottata a distanza. ActionAid è un’organizzazione internazionale e indipendente, impegnata nella lotta contro la fame, la povertà e l’esclusione sociale in tutto il mondo. Da oltre 40 anni aiuta le comunità in difficoltà a crescere, diventare autonome e a garantire migliori condizioni di vita. E’ presente in 45 paesi, al fianco di oltre 27 milioni di individui, sostenendo circa 800 progetti.Gaetano Perricone, 62 anni, palermitano, è giornalista professionista. Nella sua carriera spiccano i quindici anni di lavoro, con vari ruoli e mansioni diverse, nella redazione dello storico quotidiano L’Ora di Palermo, poi tre anni al quotidiano Il Mediterraneo, quindi un breve periodo a Oggi Sicilia, sempre nel capoluogo siciliano, prima del trasferimento ai piedi dell’Etna, dove dal gennaio 1998 e per 18 anni è stato responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Ente Parco a Nicolosi. Ha contribuito, all’interno dello staff del Parco, alla realizzazione del dossier di candidatura che ha portato all’iscrizione dell’Etna nella World Heritage List dell’Unesco il 21 giugno 2013. Ha fatto parte anche degli Uffici Stampa di due grandi manifestazioni sportive in Sicilia: i Campionati mondiali di ciclismo nel 1994 e le Universiadi nel 1997. Oggi, conclusa la carriera lavorativa, è responsabile del blog, principalmente a tema Etna, www.ilvulcanico.it. Con Giuseppe Maimone Editore, ha pubblicato nel novembre 2004 “La mia Etna. Dialogo con la Muntagna”.