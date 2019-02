Nel caso toscano il Comune è quello di Palazzuolo sul Senio.



"Decisione in linea con la legge". Il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, spiega il motivo dell'inserimento della clausola relativa alla residenza. La norma prevede la possibilità di inserire la residenza per motivi specifici che, in questo caso, si concretizzano. L'attività prevista è infatti stagionale - conclude il primo cittadino - e dunque occorre una conoscenza del territorio per rendere più efficace l'azione della polizia municipale".



Nel caso toscano il Comune è quello di Palazzuolo sul Senio. ECCO LA SENTENZA spiega il motivo dell'inserimento della clausola relativa alla residenza. La norma prevede la possibilità di inserire la residenza per motivi specifici che, in questo caso, si concretizzano. L'attività prevista è infatti stagionale - conclude il primo cittadino - e dunque occorre una conoscenza del territorio per rendere più efficace l'azione della polizia municipale".

- si legge nel testo del documento pubblicato online dal Comune castellese, che intende stilare una graduatoria per assegnare un contratto a tempo determinato per 6 agenti di polizia municipale, categoria C.di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021; vista la deliberazione di Giunta Comunale del 18 gennaio 2019, recante atto di indirizzo per la selezione di n. 6 agenti di P.M.; visto il Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 8/2/2001 ed in particolare gli articoli 49 e 50; visto il Regolamento di Polizia municipale di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/1996" - e tanti altri "visto", il Comune emana il bando, "per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno determinato"., che appare particolarmente limitante: tra i requisiti richiesti ai candidati c'è infatti la residenza nel Comune di Aci Castello. Un fatto strano, come segnalato da alcuni commenti su Facebook, non riportato nel Regolamento citato proprio nel bando, e che comunque potrebbe essere elemento di contestazione, annullamento o ricorso. Stando, infatti, alla recente sentenza del Tar della Toscana - precisamente la n. 891 del 27 giugno 2017, infatti, questa clausola renderebbe l'atto illegittimo.