ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato furto pluriaggravato ai danni di un parcometro della ditta “Sostare s.r.l.”, nonché di porto e detenzione di materiale esplodente.Diffuso, ha predisposto dei mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati ad infrenare il fenomeno dei danneggiamenti e dei furti, mediante la modalità dell’esplosione, ai danni dei parcometri della società “Sostare s.r.l.”, che nei giorni scorsi aveva fatto registrare una particolare recrudescenza.notiziava le pattuglie in zona della presenza di tre giovani, di cui venivano fornite precise descrizioni, che stavano armeggiando su un parcometro ubicato in via Osservatorio. Appresa la nota radio, personale dipendente – che già aveva cinturato le zone maggiormente sensibili per questo genere di attività illecita, si portava sul luogo segnalato e a distanza notava la presenza dei tre giovani, posizionati davanti il parcometro. Accortisi dell’arrivo degli equipaggi della Squadra Mobile, i tre si davano alla fuga, dirigendosi all’interno della Piazza Giovan Battista Vaccarini, laddove venivano fermati e bloccati.Marco, maggiorenne. Durante le fasi della fuga, peraltro, uno di loro si disfaceva di un petardo esplosivo, denominato “Rambo k 33”, categoria F4, illegalmente detenuto, che sarebbe dovuto servire per causare la deflagrazione del parcometro e impossessarsi dell’incasso contenuto all’interno. I predetti, peraltro, ad esito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di guanti da lavoro e di un accendino, necessari per portare a termine l’azione criminosa.un sopralluogo sul parcometro oggetto di manomissione, constatando che sullo stesso vi era la presenza di chiari segni di effrazione. Per quanto sopra, i tre giovani sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’A.G. Sono in corso serrate indagini al fine di appurare eventuali responsabilità dei tre arrestati su analoghi casi di esplosione dei parcometri registrati nei giorni scorsi.“Ho appreso che la squadra mobile – diretta dal dott. Salvago – la notte scorsa ha tratto in arresto tre soggetti resisi responsabili di danneggiamento ai parcometri della nostra azienda. A nome mio e di tutta la società porgiamo i più sentiti ringraziamenti alle Forze dell’ordine e ci congratuliamo per il lavoro svolto, sul quale – come più volte affermato – non abbiamo mai espresso alcuna riserva. Sostare srl si costituirà parte civile nell’eventuale processo penale, dando specifico mandato ai propri legali”