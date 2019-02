Sono le risorse previste dal Piano di Zona 2018-2019 per i Comuni del Distretto socio-sanitario D13, che comprende Caltagirone (capofila), Grammichele, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Mineo, San Michele di Ganzaria, Mazzarrone, San Cono e Licodia Eubea. Le somme sono assegnate in buona parte dalla Regione (380.402,84 euro), ma sono anche riconducibili ai fondi per l'integrazione socio-sanitaria dei disabili (108.686,53) e all'assistenza tecnica (25.791,86 euro) necessaria per l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei vari servizi. A queste risorse potranno aggiungersi quelle, attribuite su un plafond regionale di 643.986,63 euro, a quanti, fra i 55 distretti dell'Isola, daranno vita a forme associative fra i Comuni.trasporto scolastico e nei centri terapeutici e i centri diurni) e minori, con la prevenzione dell'istituzionalizzazione attraverso l'educativa familiare. Si è convenuto di ridurre le azioni di sostegno al reddito in considerazione di altre iniziative di prossimo avvio su scala nazionale (reddito di cittadinanza) e della condivisa esigenza di accrescere l'efficacia, con le risorse a disposizione, degli interventi considerati prioritari. (ANSA).