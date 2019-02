SAN GIOVANNI LA PUNTA - Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, alle ore 15,40 circa di oggi, in via Motta a San Giovanni la Punta, per un incendio sviluppatosi in una veranda esterna che ha coinvolto anche una caldaia, un condizionatore, ed una lavatrice. I vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione. Le cause sono in corso di accertamento.