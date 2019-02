Le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale, al termine di una mirata analisi di rischio, hanno sottoposto a controllo un’Associazione culturale con sede in Aci Bonaccorsi (CT), formalmente dedita alla recitazione dilettantistica. Al momento dell’accesso nei locali in uso all’Associazione, i Finanzieri hanno scoperto che la compagnia di attori, lungi dal mettere in scena spettacoli teatrali per gli astanti, aveva allestito la sala come un vero e proprio ristorante, con annessa cucina ben attrezzata e bancone da bar.

Al termine del controllo, il titolare dell’azienda è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase (circa 10.000 €), all’Ispettorato del lavoro per l’irrogazione delle sanzioni relative all’assunzione in nero dei 4 dipendenti (da 10.500 € a 63.000 €) e al Comune di Aci Bonaccorsi per la chiusura dell’esercizio abusivo.

dichiarandosi, ai fini della normativa fiscale vigente, privi di scopo di lucro in realtà svolgono a tutti gli effetti un’attività commerciale in evasione di imposta.Dai successivi accertamenti è emerso che l’Associazione non solo svolgeva un’attività squisitamente commerciale, ma aveva omesso di dichiarare al fisco e di inserire nella contabilità i ricavi conseguiti in due annualità, complessivamente pari a circa 60.000 euro; il servizio ai tavoli, peraltro, era svolto da 4 dipendenti, tutti assunti “in nero”.