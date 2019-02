Possono presentare la propria candidatura i laureati di primo livello o superiore (diploma conseguito all’estero e idoneo) e anche i laureandi che conseguano la laurea entro il 15 luglio, con buona conoscenza della lingua inglese e requisiti curriculari adeguati al corso di studi prescelto.

Quest’anno l’Ateneo catanese bandisce ben 110 posti destinati a studenti residenti all’estero e non appartenenti all’Unione europea, che intendono iscriversi per l’anno accademico 2019/20 ad uno dei cinque corsi di laurea magistrale tenuti interamente in lingua inglese: Physics (10 posti a disposizione); Chemical Engineering for Industrial Sustainability (20 posti); Automation Engineering and Control of Complex Systems (20 posti); Electrical Engineering (20 posti); Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (40 posti).per ciascun corso. I posti rimasti disponibili al termine della procedura di selezione saranno eventualmente ribanditi o resi disponibili per la selezione riservata ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia.Per informazioni, si può contattare l'Ufficio Studenti Stranieri dell'Ateneo scrivendo a internationalstudents.admission@unict.it.