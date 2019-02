Marcello Merlo è stato ex sindaco del comune di Biancavilla negli anni 90. Precisamente - come si legge su corrieretneo.it - nel 1993. Un passato nel Partito Comunista e poi una trasformazione politica con la casacca di Forza Italia. Da anni però ha lasciato la politica. Negli anni 2000 avrebbe avuto alcuni guai giudiziari, che però non hanno portato ad un riscontro processuale. Le indagini della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano - supportate anche da diverse intercettazioni - portano a considerare l'ex sindaco un affiliato al clan mafioso di Biancavilla. Il fratello Massimo in passato è stato nel clan Scalisi, alleati dei Laudani. Da ottobre 2016 sarebbe transitato tra i referenti dei Santapaola a Biancavilla.