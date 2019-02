L'uomo era la persona di 'fiducia' del proprietario di un ristorante che lo aveva incaricato di gestire in piena autonomia gli incassi dell'esercizio commerciale, nominandolo anche beneficiario di una polizza assicurativa che lo garantiva in caso di rapina. Lo scorso 31 gennaio si era recato dai carabinieri di Gravina di Catania per denunciare di essere stato assalito da due persone a bordo di uno scooter Honda SH che, sotto la minaccia di una pistola, lo avrebbero costretto a consegnare l'incasso, 2.800 euro. Dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere attive nella zona dove sarebbe stata commessa la rapina, militari dell'Arma non hanno però trovato alcuna traccia dei due soggetti e dello scooter. Il 41enne, che aveva già trasmesso la denuncia alla compagnia assicuratrice per avviare la pratica risarcitoria, è stato nuovamente interrogato da carabinieri e alla fine ha confessato di essersi inventato tutto per potersi appropriare dei 2.800 euro che erano coperti dall'assicurazione contro le rapine.