Lo afferma la Sea Watch, ormeggiata a Catania, su Twitter, "denunciando la strumentalizzazione del tema della sicurezza delle persone soccorse allo scopo di ostacolare il salvataggio delle stesse". "La nostra nave - afferma Johannes Bayer, presidente di Sea-Watch - è pronta e adeguatamente attrezzata per prestare soccorso e assistenza alle persone in difficoltà, ma non siamo un hotel o un ospedale galleggiante, e tantomeno un hotspot. Il nostro dovere è quello di salvare le persone in pericolo in mare e portarle in un porto sicuro nel più breve tempo possibile".Lo afferma, su Twitter, il presidente della Ong, Johannes Bayer, commentando il controllo in corso sulla nave a Catania da parte di autorità olandesi. "Se facciamo un confronto con gli assetti di soccorso del Governo Olandese - aggiunge Bayer - è evidente che nessuna delle loro navi sarebbe adatta a ospitare a bordo, per un tempo prolungato, le persone salvate".erano accomodate in condizioni precarie sul ponte della nave, nonostante si trovassero sulla nave ammiraglia della Guardia Costiera Italiana, progettata per il soccorso in mare e con l'utilizzo di fondi europei". L'ispezione che l'Olanda sta svolgendo a bordo della Sea-Watch a Catania , osserva l'Ong, è "il secondo accanito tentativo dello Stato di bandiera in meno di un anno": "l'esito del precedente, del luglio 2018, ha rilevato che la nave risponde a tutti requisiti imposti dalla sua classe di registrazione". (ANSA).