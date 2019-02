”, scrive la Procura che ha affidato l'inchiesta al nucleo sui reati della pubblica amministrazione, “di un noto politico”. Si tratta – secondo quanto ha verificato LiveSicilia – del consigliere comunale Daniele Bottino, eletto nella lista “Con Bianco per Catania” e divenuto capogruppo dei bianchisti a palazzo degli Elefanti, in passato candidato della lista Crocetta.ed ha “posto in essere – scrivono gli inquirenti - il tentativo di revoca della procedura concorsuale attraverso la proposta di rateizzazione del debito tributario iscritto a ruolo presso Riscossione Sicilia il cui ottemimento è stato "agevolato" dall'intercessione di un noto politico catanese”.tributario anche dell'altra società, la IMS, la quale dopo aver vinto l'appalto per la vigilanza e la pulizia dei parcheggi Amt era priva di DURC regolare; elemento essenziale per la parcecipazione alla gara ed ottenuto solo successivamete all'aggiudicazione”.à chiama Daniele Bottino, consigliere comunale di centrosinistra. È il 22 maggio del 2017, la cimici della Finanza registrano tutto.Zappalà esordisce chiedendo quando si possono vedere, il consigliere assicura “nel pomeriggio”. “Perché io – dice l'imprenditore – avevo bisogno di quell'amico nostro che abbiamo all'Agenzia”.Daniele Bottino è a conoscenza dei particolari della procedura di richiesta di rateizzazione di Zappalà e spiega come procedere: “Le cose sono cambiate, per approvare adesso le rateizzazioni bisogna portare la relazione e il prospettino che voi avete mandato, aggiornato a due mesi prima, della data che l'avete mandato”.Continua il consigliere comunale di centrosinistra: “Fagli mandare – dice all'imprenditore – tutto così, il più presto possibile, e inizio prossima settimana, te la faccio aggiustare...”.eppur tutti gli attori siano coscienti di essere in difetto con i versamenti contributivi. Tra il modus operandi rientra anche la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme nonostante siano già pienamente coscienti di non poter ottemperare agli obblighi presi”.