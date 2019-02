Nel corso di un servizio antidroga, svolto ieri sera dagli uomini della Squadra Lupi nel quartiere Picanello, i militari hanno incrociato in via Emilio Praga una Citroen C3 con a bordo il 22enne il quale, visti i carabinieri, è fuggito imboccando con l’auto il vicino viale Ulisse, per poi cambiare senso di marcia alla prima rotonda in direzione di Misterbianco.che ha consentito di rinvenire sotto il giubbotto e nelle tasche dei jeans indossati tre buste di plastica, contenenti complessivamente circa 150 grammi di marijuana, nonché una banconota da 20 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.