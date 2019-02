in piazza Università al fine di onorare la memoria delle migliaia di connazionali che, alla fine della seconda guerra mondiale, furono torturati e assassinati dalle milizie della Jugoslavia di Tito e gettati nelle foibe, le fenditure carsiche usate come discariche.l'Autobooks Librincircolo dell'assessorato alla Cultura sosta nella centrale piazza cittadina con il suo carico di libri e ospiterà il Comitato Dieci Febbraio che, per l'occasione, donerà alla libreria itinerante volumi tematici sulle Foibe.proporrà “Storie e testimonianze dei sopravvissuti” con letture a cura della Fita (Federazione italiana teatro amatori). Il Coro e l'Orchestra Musicainsieme a Librino, diretti da Alessandra Toscano, offriranno momenti musicali con la partecipazione del violinista Simone Molino.”Celebrare la giornata del Ricordo -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- significa rivivere una grande tragedia italiana, di cui rimasero vittima migliaia di nostri connazionali solo perchè italiani. Una nefasta pagina, nazionale ed europea del secondo dopoguerra, fatta di persecuzioni e violenza per tanti, troppi anni, relegata nell’oblio della storia che va restituita alla memoria collettiva del nostro Paese, come ha anche ribadito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella".