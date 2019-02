condannati, il 21 giugno del 2018 dalla Corte d'appello di Catania a due anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per corruzione. La pena era stata concordata tra la Procura generale e le difese. L'entrata in vigore della 'spazzacorrotti' che dispone l'espiazione obbligatoria delle condanne per corruzione, in assenza di una norma transitoria, ha reso il decreto retroattivo. Barbagallo si è costituito ieri, ed è detenuto a pizza Lanza, Maesano oggi, hanno confermato i loro legali, gli avvocati Orazio Consolo e Enzo Mellia.furono fermati, insieme con l'imprenditore Giovanni Cerami, gestore di fatto della Halley Consulting il 10 ottobre del 2016 dalla Dia di Catania per un presunto pagamento di tangenti che l'imprenditore, secondo l'accusa, avrebbe consegnato al consigliere comunale, che l'avrebbe poi divisa con il sindaco.Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni. Per l'accusa gli imputati avrebbero affidato alla societa' Halley consulting il servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi software e hardware del Comune di Aci Catena per oltre dieci anni mediante il ricorso dell'illegittimo istituto del rinnovo del contratto, e in violazione del divieto di frammentazione dell'appalto. E' inoltre contestata l'aggiudicazione alla Halley consulting del progetto esecutivo Home Care finanziato dall'Unione europea. (ANSA).