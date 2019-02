Due addetti alla riscossione del ticket dell'Ospedale di Acireale sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Catania con la pesante accusa di peculato.Mentre i loro conto correnti e beni sono stati sequestrati.Tutto è partito dopo la presentazione di un esposto redatto dalla Direzione dell'Asp di Catania ad aprile 2018. Sono scattate anche delle intercettazioni che hanno permesso di inchiodare i due dipendenti. Nicotra e Principato "nell’espletamento delle loro mansioni di addetti alla riscossione dei ticket - scrivono gli inquirenti - dal mese di gennaio del 2013 fino al mese di febbraio del 2018, avendo per ragioni del loro servizio la disponibilità ed il possesso delle somme di denaro relative al pagamento delle prestazioni sanitarie, se ne sarebbero appropriati cagionando un ingente danno economico all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, quantificato in 303.263,86 euro per Nicotra e 235.371,47 euro per Principato".Il "trucchetto" sarebbe stato quello di detrarre dagli incassi rimborsi fittizi in favore di altri utenti. Questo avrebbe garantito la corrispondenza tra l'incasso giornaliero e le somme depositate in cassaforte.