'Di Stefano Velona'. Tra le persone indagate ci sono gli amministratori della struttura privata Nunzio Di Stefano Velona e Ornella Maria Di Stefano Velona, per cui e' stata disposta l'interdizione dagli uffici direttivi, e quattro medici: il direttore sanitario Sebastiano Villarà, Alfio Sciuto (sospesi per 12 mesi dalla professione), Giuseppe Adamantino e Giuseppe Renzo Roberto Calanducci (sospesi per 6 mesi). Per la casa di cura e' stata disposta la chiusura per un anno. Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di beni per 105 mila euro.volte a causa del sentirsi di una formazione anomala nella sede dei tessuti molli nella cavità mediana del inguine sinistro, è stato dimesso con una diagnosi effettuata dal sanitario a vista. Cioè senza l'effettuazione dei necessari esami strumentali e diagnostici. Inoltre, dentro la cartella clinica è stato falsamente attestato il rifiuto del paziente all'esame istologico. A distanza di mesi, il paziente si è recato presso un'altra struttura pubblica, scopriva che la massa superficialmente ed erroneamente definita lipoma è in realtà una grave formazione tumorale compatibile con una recidiva di myxofibrosarcoma di grado intermedio".