Le immagini registrate dalle telecamere esterne di una sala religiosa, che riprendono l'arrivo e poi la fuga dei due killer, non lasciano spazio a dubbi. Meno di 180 secondi per sferrare 18 fendenti al torace, all'addome e alla gola. Quei video hanno fatto ingresso nel processo in corso davanti alla Corte di Assise di Catania, presieduta da Nunzio Trovato. Presente Agatino Tuccio, imputato per l'omicidio del 27enne giarrese, assistito dagli avvocati Enzo Iofrida e Vanessa Furnari. Resta latitante il coimputato Salvatore Di Mauro, difeso dal legale Cristofero Alessi. A rappresentare la madre ed i fratelli della vittima gli avvocati Angela Chiarenza, in sostituzione del difensore di fiducia Michele Pansera, e Rosario Fabio Grasso. E' ancora il maresciallo maggiore dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania, Orazio Colombrita, a descrivere, sollecitato dal pubblico ministero Santo Distefano, le immagini che scorrono sul video. Tra i particolari evidenziati un oggetto bianco portato in mano da uno dei sicari. Per l'accusa si tratta delle tre buste bianche, messe l'una dentro l'altra, con all'interno una grossa pietra, rinvenute sulla scena del crimine. Su due di quelle buste i Ris di Messina troveranno le impronte digitali di Agatino Tuccio. Quando i killer, in fuga, passano nuovamente davanti alla telecamera, di quella chiazza bianca non c'è più traccia.Risultano compatibili nel giorno e nell'ora del delitto le celle di aggancio dei telefonini di Agatino Tuccio, Salvatore Di Mauro e Maria Alessandra Rapisarda, la donna che si trova in compagnia della vittima al momento dell'aggressione. Un incrocio di dati che per l'accusa corrobora la propria ricostruzione dei fatti. Ma il legale di Tuccio, Vanessa Furnari, evidenzia come quella stessa cella telefonica copra anche l'abitazione del proprio assistito e della madre di quest'ultimo. Il difensore esibisce anche un documento che mostra la frequenza, non poco rilevante, con cui quella cella viene agganciata dall'imputato nei mesi precedenti all'uccisione di Dario Chiappone.. E' il rapporto con le donne a causare non pochi problemi alla vittima. Il giovane, pizzaiolo in un noto locale di Riposto, viene licenziato dal titolare dopo l'accesa discussione, solo per poco non sfociata in rissa, con un uomo che accusa Chiappone di aver tentato un approccio con la propria donna. A raccontarlo, su richiesta del difensore di fiducia di Agatino Tuccio, Enzo Iofrida, è ancora una volta il maresciallo Colombrita. L'uomo, recatosi nella pizzeria in cui lavora il “rivale”, minaccia pesantemente il 27enne, urlandogli “Ti taglio la gola”. Sottoposto ad indagine ed intercettato, non sarebbe però emerso nulla di significativo. Anche dall'analisi dei dati contenuti sul telefono della vittima, come riferito in aula dal vicebrigadiere dell'Arma Roberto Castiglione, sarebbero emersi contatti con svariate donne ma nessun rapporto con soggetti legati alla criminalità organizzata o particolari dissidi con qualcuno.Pochissime foto e qualche messaggio. Sono questi gli unici dati rinvenuti sul telefono cellulare di Agatino Tuccio nel giugno del 2017, dopo il fermo di indiziato di delitto. Appare evidente, spiega in aula il maresciallo Colombrita, che il telefono è stato svuotato. Un mese prima gli inquirenti avevano sottoposto a sequestro anche il telefonino di Paolo Censabella, l'ex compagno di Maria Alessandra Rapisarda. La donna lo aveva lasciato dopo aver intrapreso una relazione con Dario Chiappone. Dall'analisi del cellulare emerge che l'uomo, dopo la rottura, continua a nutrire dei sentimenti per la propria ex. Vengono rinvenuti, inoltre, una foto in primo piano della vittima, il numero di telefono di Agatino Tuccio ed una chat su whatsapp con quest'ultimo, ma cancellata. La foto di Chiappone viene rinvenuta nella cartella dei messaggi inviati. La data è quella del 13 settembre 2016, un mese e mezzo prima dell'omicidio. I tecnici però non riescono a risalire al destinatario. In quella stessa data però emergono diversi contatti telefonici tra Censabella e Tuccio. Ma quel messaggio di sicuro non è stato inviato ad Agatino Tuccio. A farlo rilevare sono i legali della difesa. L'ultimo aggiornamento della chat tra i due riporta infatti la data del 12 settembre 2016. Il 18 febbraio verranno sentiti il medico legale, i carabinieri del Ris di Messina ed il titolare del locale in cui lavorava la vittima.