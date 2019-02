Il 18 febbraio a Catania e il 20 febbraio a Palermo gli aspiranti infermieri, fisioterapisti e medici potranno incontrare alcuni docenti che presenteranno i corsi di Laurea di Humanitas University in Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Fisioterapia e tutti i servizi offerti dall’Università, incluso la possibilità di fare un’esperienza di lavoro all’estero. Potranno inoltre cimentarsi insieme ai professionisti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche con simulazioni pratiche che andranno dalla rilevazione di parametri vitali fino ai prelievi venosi e alle manovre di primo soccorso, utili ad orientare al meglio la scelta. “Il Sistema Salute italiano negli ultimi anni sta evolvendo in raccordo con i nuovi bisogni della popolazione, richiedendo competenze sempre più specializzate ai professionisti.Humanitas University, attraverso metodologie didattiche innovative, forma gli Infermieri del futuro, con uno sguardo nazionale e internazionale, favorendo l’inserimento lavorativo in Italia e all’estero.” spiega Beatrice Mazzoleni, Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University. Un percorso di studi che apre a diverse opportunità, inclusa quella di acquisire competenze in ambito di ricerca partecipando a progetti nazionali ed internazionali, e di partecipare al programma Erasmus svolgendo un’esperienza di studio all’estero, grazie anche a travel grant che permettono anche soggiorni studio fuori Europa. Secondo il Rapporto annuale del Consorzio AlmaLaurea il 71% dei laureati nelle professioni sanitarie ad un anno dal conseguimento del titolo ha già un lavoro, un trend di crescita positivo dal 2013. Tra questi, infermieristica e fisioterapia fanno registrare tra i dati migliori: 74% per il primo, percentuale che sale all’84% per il secondo.Iscrizione gratuita e obbligatoria attraverso il link dedicato all'evento; i posti sono limitati. Il corso di Laurea in Infermieristica Il corso di laurea triennale in infermieristica prevede una forte esperienza clinica, che inizia già dal primo anno di corso, sotto la supervisione di un tutor, consente agli studenti di confrontarsi sull’analisi di casi di studio, per integrare teoria e pratica, e di sperimentare in sicurezza tutte le procedure e le manovre assistenziali grazie alle esercitazioni in laboratorio e alle attività di simulazione ad alta fedeltà, svolte con professionisti specializzati presso il Simulation Center dell’Università. Le lezioni frontali sono integrate da lezioni interattive da parte di professionisti dell’ospedale, da skill lab e laboratori relazionali che permettono lo sviluppo rispettivamente di competenze tecniche avanzate e di competenze relazionali.Il test di ingresso a Medicina il 15 marzo Chi sogna di diventare medico e di studiare presso uno smart campus internazionale potrà sostenere il test di ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia già il 15 marzo e muovere i primi passi del proprio futuro prima ancora di aver sostenuto la Maturità. Ad accogliere gli studenti, un’Università integrata con un policlinico e un centro di ricerca riconosciuti a livello mondiale, con una residenza a pochi passi dalle aule universitarie, il contesto ideale per chi vuole studiare nell’ambito delle Life Sciences. Il test d’ingresso IMAT - International Medical Admissions Test - in lingua inglese si svolgerà contemporaneamente presso il Forum di Assago e in altre 16 città in tutto il mondo. Verranno assegnati a studenti italiani e stranieri 150 posti. Da febbraio Humanitas University attiva una speciale Preparation Week, un corso preparatorio intensivo di una settimana pensato per aiutare gli studenti ad acquisire un metodo di studio che consentirà loro di affrontare al meglio il test di ammissione a medicina IMAT.