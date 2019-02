di monitoraggio hanno registrato alle ore 08:36 una emissione di cenere. Durante la mattinata odierna l'emissione di cenere dal Cratere di NE si è intensificata. La cenere è spinta dal vento in direzione SudEst. L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-bassi. L'attività eruttiva sull'Etna, al momento, "non impatta sull'operatività" dell'aeroporto internazionale di Catania il cui spazio aereo "resta aperto e senza limitazioni". Lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo, che tornerà a riunirsi nel pomeriggio per un'analisi della situazione.