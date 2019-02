Alla faccia del diritto alla salute. La struttura sanitaria è al centro di una complessa e delicata indagine dei Nas di Catania che ha permesso di sgominare un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.Il Gip oltre a disporre la sospensione per la durata di un anno della clinica dell’autorizzazione regionale all’attività ambulatoriale e dell’accreditamento istituzionale al Servizio Sanitario Nazionale ha stabilito l’interdizione di un anno degli amministratori della Casa di cura,(responsabile qualità, ndr). Interdizione dalla professione medica per dodici mesi anche per il Direttore Sanitario, sei mesi di interdizione invece per i due medici. Il Gip ha in toto accolto le richieste cautelari avanzate dalla Procura di Catania. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai sostituti Fabio Saponara e Francesco Brando, è partita dalla denuncia di un paziente che ha subito tre interventi alla Distefano Valone per l’asportazione di una massa anomala all’inguine. Il quarantenne è stato dimesso ogni volta senza l’esecuzione dei necessari esami istologici. Solo dopo mesi il paziente ha scoperto di avere un tumore ed ha dovuto rivolgersi a un’altra struttura sanitaria. La diagnosi in ritardo però ha portato a dei grossi problemi di deambulazione. Inoltre grazie a una consulenza grafologica è stato scoperto che il direttore sanitario Villarà avrebbe falsificato la firma del paziente, da cui è partita la denuncia, di un consenso informato.e la Procura ha fatto scattare una serie di intercettazioni così è stato scoperto che quanto accaduto al paziente non era un caso isolato ma anzi era una vera e propria prassi consolidata. Non solo non sarebbero stati svolti gli esami istologici, ma i pazienti prima degli interventi non sarebbero stati sottoposti ad alcun test clinico, nemmeno un semplice prelievo di sangue. E inoltre nella strategia di massimizzare i profitti alcune volte veniva chiesto il pagamento di 80 euro per gli approfondimenti diagnostici, che invece sono “gratuiti” essendo oggetto di rimborso da parte della Regione. Questo con tutte le possibili conseguenze che potevano insorgere in sala operatoria. Dalla lettura delle cartelle cliniche sono emerse migliaia di false attestazioni, oltre 1100 sono imputate a Calanducci. Alla fine il Gip di Catania ha disposto il sequestro preventivo di oltre 105 mila euro.