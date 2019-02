del carnevale d’eccezione: Rossella Brescia ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice del Morning Show “Tutti Pazzi per…RDS”, attrice e insegnante di danza italiana. Nella cornice suggestiva del centro storico di Acireale i carri saranno posti al severo giudizio di una giuria che decreterà il vincitore dell’edizione 2019. Quest’anno alcuni carri sono stati progettati dai maestri artigiani con strumenti e meccanismi idonei a garantire movimenti spettacolari e incomincia ad essere ricorrente l’uso di tecnologie in grado di sviluppare future connessioni con il mondo della robotica.avere la collaborazione degli studenti della Facoltà di Ingegneria e Robotica dell’Università di Catania. La strada già adesso percorsa da alcuni carristi è quella di definire movimenti e atteggiamenti attraverso controlli remoti, cioè a distanza. Carri ad evoluzione robotica concepiti con analisi cinetiche per stabilire pesi, movimenti e controllo degli stessi. Ogni carro è progettato in maniera che le parti meccaniche dialoghino con componenti sensoristiche e schede ad hoc. Queste servono ad esempio a regolare la potenza elettrica da impartire per ogni movimento, sostituendo anche il vecchio sistema a pulsanti con centraline controllate attraverso sistemi gestionali open-source.artistiche e dei movimenti dei carri ma anche nella prospettiva di creare nuove e diverse forme occupazionali perché i giovani ingegneri possano avere anche la prospettiva di diventare carristi ed avranno la possibilità di un approccio alla professione, più tecnologico e diversificato. Le novità non si fermano qui in questa edizione del Carnevale di Acireale che è focalizzata su tecnologia e intrattenimento ad alto coinvolgimento sia di pubblico che del mondo social.fuori concorso rappresenterà i protagonisti di “Tutti Pazzi per… RDS” il morning show più ascoltato nel tragitto da casa a scuola e all’ufficio. Un’ edizione curata in ogni dettaglio che oltre a celebrare le opere dei maestri artigiani, 9 più due fuori concorso, presenta un cartellone di spettacoli di assoluto richiamo nazionale da Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana a Bianca Atzei, da Cristiano Malgioglio a Emma Muscat ai The Kolors e tanti altri.alle emozionanti coreografie, tra la Cattedrale e il Palazzo di Città, dei SONICS, straordinario gruppo di acrobati e danzatori, magia e adrenalina sono gli ingredienti delle loro esibizioni uniche. Quest’anno i partner dell’evento saranno: Distillerie F.lli Caffo – Amaro del Capo; Diesse Monouso – Bibo; Molini Riggi; Credito Siciliano; Ulisse, Gruppo Arena; Aeroporto di Catania e Masseria Raciti. Carnevale di Acireale, un'altra storia! #acicarnevale #carnevaleacireale