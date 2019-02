indubbiamente le attività di un ente virtuoso se non addirittura la stessa sopravvivenza. Sarà la fine, questo è un taglio fatale, l'ennesimo colpo dal quale sarà quasi impossibile riprendersi". È dura la nota inviata dai segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl , insieme ai segretari generali di categoria, in relazione alla delicata situazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, colpito da tagli che preoccupano e non poco le sigle sindacali."che comunque non accettiamo" non c'è proporzione. Il teatro Massimo di Palermo infatti, ha avuto un taglio di soli 250 mila euro nonostante riceva finanziamenti sia regionali che statali, mentre il Bellini di Catania percepisce soltanto fondi regionali non beneficiando dello status di ente lirico nazionale. Non è stato considerato, e ci fa specie, che solo per coprire gli stipendi dei lavoratori e tutti i costi di gestione ordinaria per il teatro, sono necessari oltre 13 milioni di euro l'anno - continuano.completamente il teatro etneo e crea, di conseguenza, numerosi licenziamenti a catena perché non sarà possibile proseguire le attività istituzionali lirico-sinfoniche con le risorse destinate. Da qui, l'impossibilità di continuare in modo adeguato la stagione lirica e sinfonica già avviata e il blocco delle stabilizzazioni promesse ai precari del Bellini dall'assessore Pappalardo sarà inevitabile. Per finire, non bisogna sottovalutare l'emorragia degli abbonati visto che non potremo rispettare gli impegni presi.e umiliati dalla decisione Dell'Ars che pernette tutto questo al teatro della città del Presidente della Regione Nello Musumeci, mentre nello stesso momento, si destinano fondi per istituire una Nuova orchestra regionale. Chiediamo al presidente Nello Musumeci e a tutte le forze politiche in campo il reintegro del 1,8 milioni di euroterritorio; Catania paga lo scotto per essere l'unica grande città italiana non capoluogo di Regione e l’Ars, pur alle prese con una situazione di indubbia sofferenza finanziaria, deve riflettere sull’assoluta necessità di garantire alle istituzioni culturali almeno la sopravvivenza per evitare la morte del patrimonio artistico. Il Bellini, come tutti gli altri teatri dell’Isola, continuerà a essere una priorità nelle politiche culturali di questo governo? Vedremo" - concludono.