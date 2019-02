Il nuovo assessorato si occuperà di curare lo sviluppo delle relazioni regionali, nazionali e internazionali e l'individuazione di interventi, al fine di ottenere finanziamenti e co-finanziamenti, per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente a beneficio del territorio., anche attraverso il PO-FESR; in ambito nazionale a ottenere finanziamenti e contributi nei settori di interesse collettivo; in ambito europeo verifica e valuta le diverse forme di finanziamento, anche attivando partenariati per la presentazione dei progetti. L'assessorato svolgerà anche attività di supporto informativo, con finalità di individuazione e valutazione delle diverse opportunità di finanziamento, offerte dal quadro europeo, nazionale e regionale ".del territorio e progettazione Europea per le strategie di Sviluppo, Carmelo Maria Grasso - ci sono già dei bandi che sono stati trasferiti nelle varie aree e settori dell’amministrazione. Lo scopo è quello di fare rete, coinvolgendo le amministrazioni degli altri comuni ma soprattutto, coinvolgere i cittadini e i giovani. Avere a che fare con l’Europa e le politiche comunitarie è fondamentale per noi e per le opportunità future dei nostri ragazzi. Sono orgoglioso di aver coinvolto in questo progetto anche il nostro Vescovo della Diocesi, Mons. Antonino Raspanti e sono certo che la collaborazione sarà proficua”.In conferenza stampa presenti, tra gli altri, il sindaco di Acireale Stefano Alì, il presidente del consiglio comunale, Sonia Abbotto e sua e il Vescovo della Diocesi di Acireale, Mons. Antonino Raspanti.